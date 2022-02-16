شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن صلاح الشرنوبى: الفنانة وردة فتحت لى "طاقة القدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، الموسيقار صلاح الشرنوبي، والمطربة شيماء ناجى والمطرب محمد جمال حفيد الموسيقار الراحل محمد الموجى، وتحدث الشرنوبى عن مشواره الفني وتعاونه مع أشهر المطربين فى الوطن العربى.

فى البداية، تحدث الموسيقار صلاح الشرنوبى عن ولعه بالغناء والموسيقى إذ تخرج فى كلية الهندسة قسم ميكانيكا جامعة الإسكندرية، ولكن يحب الموسيقى قائلا: "حسيت بموهبتى الفنية منذ دراستى فى المرحلة الإعدادية".

وعن العمل الذى شكل علامة فارقة فى مشواره الفني، أوضح أن الفنانة وردة فتحت له "طاقة القدر" – بحسب تعبيره - بعد تعاونهما فى أغنية "بتونس بيك"، ومن بعدها عملت "أجمل حاجة يا روحي" مع راغب علامة. وعام 1993 تعاونت مع جورج وسوف فى أغنية "كلام الناس".

وصرح الشرنوبى أنه انبهر بالنجم فضل شاكر خاصة فى فترة كان يغنى فى محلات فى لبنان قبل أن يكون نجمًا، وكنت أسافر له مخصوص، أستمتع بصوته، وأتذكر أنى لحنت له أغنية بعنوان "ليلة".