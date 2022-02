شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Death on the Nile يحقق 33 مليون دولار فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم Death on the Nile إيرادات حول العالم وصلت إلى 33 مليون و800 ألف دولار منذ طرحه يوم الجمعة الماضي، وشهد الجناح المصري بالمتحف البريطاني في لندن، عرضا خاصا لنجوم فيلم Death on the Nile، حيث حرص نجوم الفيلم على التقاط الصور وسط الآثار الفرعونية بالجناح المصرى بلندن.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم Death on the Nile، عن الملامح الأولى للعمل السينمائي، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة 20th Century Studios، عبر موقع تويتر، عن التريلر الأولي للفيلم الجديد المستوحى من رواية الكاتبة أجاثا كريستى.