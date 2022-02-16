حدث بالفن| وفاة فنان وإحالة عمر كمال للتحقيق وإلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بإحالة المطرب عمر كمال للتحقيق، وإلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس، ووفاة فنان وشقيق آخر، والإعلان عن أعضاء تحكيم برنامج "الدوم"، وبيان نقابة الموسيقيين بعد وقف عمر كمال، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم المرحلة الأولى من برنامج "الدوم"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن لجنة تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

نقابة الموسيقيين تصدر بيانا رسميا بوقف عمر كمال وإحالته للتحقيق

قررت نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الثلاثاء، تحويل المطرب عمر كمال للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

بعد إيقاف عمر كمال.. نقابة الموسيقيين: نرفض التطاول على هاني شاكر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا منذ قليل، بعد ساعات من صدور قرار إيقاف المطرب عمر كمال وإحالته للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

إلهام شاهين عن هجوم أحمد فلوكس: اللي مش عاجبه المهنة يسيبها

علقت الفنانة إلهام شاهين، على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

وفاة الدكتور سمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الدكتور سمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

بعد إثارته الجدل.. 15 معلومة عن فيلم "بشتقلك ساعات"

أثار عرض فيلم "بشتقلك ساعات" ضمن فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان برلين الدولي، بسبب جرأة موضوعه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

خالد الكمار: موسيقى "البحث عن علا" استغرقت 5 أشهر ومهرجان "بيكا وشاكوش" بالمسلسل لهذا السبب

شهدت أحداث مسلسل "البحث عن علا" الذي قامت ببطولته الفنانة هند صبري، تقديم 22 أغنية لنخبة من نجوم الغناء وفي مقدمتهم أم كلثوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

6 مشتركين يتنافسون ضمن نصف نهائيات برنامج "بوليفارد المواهب"

ضمن فعاليات موسم الرياض، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تتواصل المنافسات بين المشاركين ضمن العرض المباشر الـ 16.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وفاة الممثل الكويتي جاسم عباس عن عمر يناهز 52 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا دخل على إثرها غرفة العناية المركزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

حاتم ذوالفقار.. مات بأزمة قلبية وتزوج فنانة شهيرة ودخل السجن لهذا السبب

تمر اليوم الذكرى العاشرة على وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، إذ رحل عن عالمنا في 15 فبراير عام 2012.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..