الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم المرحلة الأولى في برنامج الدوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن لجنة تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية.

وتضم اللجنة كوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء والتقديم التليفزيوني في الوطن العربي؛ لاختيار المواهب المتأهلة من هذه المرحلة والتي يشارك فيها 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات (الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني).

تضم لجنة تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم، أكبر عدد من النجوم في مختلف مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ففي فئة التمثيل تتواجد النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

وتمنح المرحلة الأولى الفرصة للمواهب المشاركة بتقديم موهبتها خلال دقيقة واحدة، وتُعرض أولى حلقتين من المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم على قناة ONE يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 10 مساءً، ومن المقرر أن يتأهل الفائزين في هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية والتي تسمح للمشارك بإظهار موهبته الكاملة بعد تدريبه من قبل خبراء كبار في كل فئة، ليتأهل للمرحلة الثالثة والتي يحسم فيها الاختيار في مرحلة النصف نهائيات جمهور البرنامج لاختيار 6 مواهب للمرحلة النهائية في كل فئة، للمشاركة في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسلاتها وقنواتها وبرامجها.

وتمنح مسابقة برنامج الدوم فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج، ومن المقرر أن يتم اختيار لجنة مختلفة من ألمع النجوم في كل فئة خلال المراحل الثلاثة للمسابقة.

يذكر أن مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق لخوض مرحلة المسابقات النهائية على مدار 12 حلقة، وقد جاء اختيار كلمة "الدوم"، والتي تعني القبة التي تحتضن كافة المواهب الشابة.