شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق خلال حفله فى دار الأوبرا ويرفع شعار كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير علي الحجار حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة احتفالات عيد الحب، وأطرب جمهوره بعدد كبير من أغانيه، وافتتح الحجار الحفل بأغنية "ما تمنعوش الصادقين"، وبعدها قدم عددا من أغانيه منها "الأحلام، في هويد الليل، اعذريني، مكتوبالي، مافيناش من الخوف"، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



على الحجار



على الحجارفى دار الأوبرا



النجم على الحجار



على الحجار



على الحجار



على الحجار



على الحجار



على الحجار

وكان على الحجار أحيا حفلاً غنائياً مؤخرًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، بدأها بأغنية المال والبنون وبعدها قدم حوالى 15 أغنية على مدار حوالى ساعتين، منها بنت وولد وعلى قد ماحبينا ولما الشتا ومسألة مبدأ وماتمنعوش الصادقين والليل وآخره وذئاب الجبل والليلة ليكى وقولنا واعذرينى وتجيش نعيش وعارفة وكان إحساسى ومش عابر سبيل، واختتم حفله بأغنية بوابة الحلوانى.

يذكر أن النجم على الحجار قد طرح أغنية "اشتقنالك" فى شهر رمضان الماضى، من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار، وتقول كلمات الاغنية: "اشتقنالك اشتقنالك اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر فى السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين فى استقبالك.