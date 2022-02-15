شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تغنى لـ نجاة في حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة مى فاروق حفلا غنائيا على مسرح دار الأوبرا المصرية بمناسبة احتفالات عيد الحب، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها بالإضافة إلى أغانى الزمن الجميل، ومنها "كل ده كان ليه، الشتا، وبتسأل يا حبيبي، يا طير، عيون القلب، الحب كله".

ووجهت مى فاروق الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع القائمين على تنظيم الحفل.

























وانتهت الفنانة مى فاروق من تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ادينى حب" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع أحمد إبراهيم، وتنتمى إلى اللون الرومانسى وتم تصويرها فى لبنان بعدد من المناطق هناك تحت إدارة المخرج اللبنانى فادى حداد.

وأحيت مى فاروق، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين التى أقيمت فى داخل دار الأوبرا المصرية، وبدأت حفلها بأغنية "على عينى يا حبة عيني" للراحلة وردة، وبعدها قدمت عددا من الأغانى منها أغنيتها "يا طير" وأغنية "قولى عملك إيه قلبى"، و"رجعنا تانى للشتا" و"يا ملاك قلبك ملاك" واختتمت حفلها بأغنية "دارت الأيام".

وحلت مى فاروق مؤخرًا ضيفة على تليفزيون الخليج 365 وقالت إنها اختارت الغناء في لون غنائي "ثقيل" بالغناء لأم كلثوم ووردة، مضيفة: "أم كلثوم لم تضرنى، لكن كثيرون لا يحبون خروجى عن أغانيها.. الناس وثقت فى أوى فى المنطقة دى، وشايفين إنى من أفضل الناس اللى بيغنوا للزمن الجميل، لكن مفيش مطرب بيغني لغيره طول العمر.. أم كلثوم ظلمتني شوية.. وبحاول أرضى الجميع".