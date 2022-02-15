شكرا لقرائتكم خبر عن 10أيام وينتهى تصوير فيلم "أهل الكهف" لخالد النبوى ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لأسرة فيلم "أهل الكهف"، 10 أيام تصوير ويتم الانتهاء منه تماما، حيث سيتم تصويرها على فترات وفقا لجاهزية صناع العمل والمنشغلين حاليا فى تصوير أعمالهم التليفزيوينة لعرضها خلال موسم دراما رمضان المقبل.

ويستأنف صناع الفيلم التصوير مطلع شهر مارس المقبل، لانشغال بعض أبطال العمل بأعمال فنية أخرى، خاصة أن الفيلم أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة، ويطلب مناطق جبلية ذات طبيعة مختلفة، وتأخر استكمال تصوير المشاهد المتبقية بسبب صعوبة استخراج تأشيرات السفر بسبب أزمة كورونا.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.