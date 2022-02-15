شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تحتفل بفيلمها الجديد "معالى ماما" فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة بشرى بفيلمها الجديد "معالى ماما" في الخليج 365، واستقبلها بمقر الجريدة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح، والزملاء بقسم الفن جمال عبد الناصر ومحمد زكريا ولميس محمد، وعادل عبدالله.

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.

ويعرض حاليًا فى السينمات أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى وإخراج بيتر ميمى، و"قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن.

بالإضافة إلى أفلام "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وإخراج هشام فتحى، و"11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد، و"لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة وإخراج إبرام نشأت، و"مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا وإخراج طارق رفعت، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.

بشرى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365