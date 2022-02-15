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بشرى تحتفل بفيلمها الجديد "معالى ماما" فى الخليج 365.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة بشرى بفيلمها الجديد "معالى ماما" في الخليج 365، واستقبلها بمقر الجريدة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح، والزملاء بقسم الفن جمال عبد الناصر ومحمد زكريا ولميس محمد، وعادل عبدالله.

 

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

 

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.

 

ويعرض حاليًا فى السينمات أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى وإخراج بيتر ميمى، و"قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن.

 

بالإضافة إلى أفلام "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وإخراج هشام فتحى، و"11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد، و"لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة وإخراج إبرام نشأت، و"مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا وإخراج طارق رفعت، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.

 

بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (16)

بشرى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365

 

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (2)
بشرى والزميل محمود ياسين مدير تحرير الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (3)
بشرى فى ندوة فيلمها "معالى ماما" فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (4)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (5)
بشرىوالزملاء عمرو صحصاح وعلى الكشوطى وعادل عبد الله ومحمد جمعة

بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (6)
بشرى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن وتورتة فيلمها "معالى ماما"

 

بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (1)

بشرى والزميل سامى وهيب رئيس قسم التصوير

 

بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (7)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (8)
بشرى تطلع على استراتيجية العمل داخل صالة تحرير الخليج 365 مع الزميل عمرو صحصاح

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (9)
بشرى والزميلتين حور محمد وهدى زكريا

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (10)
بشرى والزميل محمد عراقى

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (11)
بشرى ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير والزميلات أمانى الأخرس وفاطمة ورحمة

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (12)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (13)
بشرى والزميلة هناء أبو العز

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (14)
بشرى ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (15)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (17)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (18)
بشرى والزميلة حور محمد

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (19)
بشرى والزميل على الكشوطى

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (20)
بشرى والزميل جمال عبد الناصر

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (21)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (22)
بشرى وندوة قسم الفن فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (23)
بشرى وعمرو صحصاح وعلى الكشوطى

 

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (25)
بشرى وزملاء قسم الفن فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (26)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (27)
بشرى والزميل على الكشوطى

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (28)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (29)
بشرى والزملاء جمال عبد الناصر وعادل عبد الله

 


بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما فى الخليج 365 (30)
بشرى تحتفل بفيلمها الجديد معالى ماما مع زملاء قسم الفن فى الخليج 365

 

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