شكرا لقرائتكم خبر عن "أبعد خلاص" أغنية جديدة لـ فضل شاكر بتوقيع عمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب اللبنانى فضل شاكر فى أغنية جديدة بعنوان "أبعد خلاص" ضمن أغانى المينى ألبوم الذى طرح منه شاكر مؤخرًا أولى أغانيه "بجامل ناس"، والأغنية من كلمات وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع على أباظة، وهذا التعاون هو الثانى الذى يجمع الشاذلى مع فضل شاكر، حيث اجتمع الاثنان سويًا فى أغنية "أبقى قابلنى".

وطرح مؤخرا المطرب اللبنانى فضل شاكر، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "بجامل ناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد جمال، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

وكان المطرب اللبنانى فضل شاكر قد طرح كليب "قاعد مكانا"، منذ قليل عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع طرحها على كل المنصات والإذاعات، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى الدهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: "قاعد مكانا وبسرح معاك.. شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك..غيرنا بإيدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا..هنا إبتدينا وتاه الكلام..هنا أتلاقو الروحين..هنا أتواعدنا بالحب أتعاهدنا.. والوعد ده راح فين".

أغنية "قاعد مكانّا" تحمل في مضمونها صور عتاب وشوق للحبيب، وهى طبيعة الأغانى التى نجح فيها نجم الأغنية اللبناني فضل شاكر عبر سنوات طويلة، استطاع من خلالها تكوين جمهور عريض بمختلف أنحاء الوطن العربى.