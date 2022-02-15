بعد إيقاف عمر كمال.. نقابة الموسيقيين: نرفض التطاول على هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا منذ قليل، بعد ساعات من صدور قرار إيقاف المطرب عمر كمال وإحالته للتحقيق

وجاء في البيان: "ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول على رمز فني وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزًا للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية".

وتابع البيان: "ترفض النيل والتلفظ على شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه، حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية".

واستكمل: "وترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري على وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثا وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة".

البيان يأتي بعد ساعات من قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب عمر كمال، واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك).