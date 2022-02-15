وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا دخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، محل إقامته.

وكتبت مي العيدان ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة".

وأضافت : "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلًا حسنًا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وتجاوز عن سيئاته كما باعدت بين المشرق والمغرب وامسح على قلب زوجته وأبنائه ومحبيه.. لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".