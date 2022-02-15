حاتم ذو الفقار.. مات بأزمة قلبية وتزوج فنانة شهيرة ودخل السجن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى العاشرة على وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، إذ رحل عن عالمنا في 15 فبراير عام 2012.

الفنان حاتم ذو الفقار اسمه الحقيقي حاتم محمد محمود راضي، وأطلق عليه اسم حاتم ذو الفقار، نظرا لأنه كان يسكن إلى جوار النجم الراحل صلاح ذو الفقار واعتقد البعض وجود صلة قرابة بينهما.

حصل على بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فشارك في مسرحيات: "أصل وخمسة صور"، "عفوا يا هانم"، "المهاجر"، "المتشردة"، "ثلاث عقلاء ولكن"، "شهرزاد و8 ستات".

من أشهر أعماله التليفزيونية "كلام رجالة"، "رياح الخوف"، "السحت"، "الدوغري90"، "طريق السراب"، "طيور الحب"، "نساء في الغربة"، "رائحة الورد"، "خالف تعرف".

الفنان الراحل حاتم ذو الفقار شارك في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها: "الراقصة والشيطان"، "آه وآه من شربات"، "مسجل خطر"، "الخرتيت"، "الحناكيش"، "الخط الساخن"، "المجنونة"، "المدبح"، "الحلال والحرام".

تزوج حاتم ذو الفقار ٣ مرات انتهت جميعها بالطلاق، ولم ينجب أي أبناء من هده الزيجات.

وأشهر زيجاته كانت من الفنانة المعتزلة نورا، ووصف حفل زفافهما وقتها بالأسطوري، نظرا للتكلفة الباهظة للعرس، وسرعان ما تم الطلاق نظرا لاتهامه بتعاطي المخدرات، وأمضى ذو الفقار فترة في السجن بسبب هذا الاتهام، ثم بعدها تعرض لحادث أثر في قدرته على الحركة.

رحل حاتم ذو الفقار في هدوء في فبراير عام 2012، عن عمر يناهز 60 عاما، وتم اكتشاف وفاته بعدها بأيام، وذلك بعد قيام أسرته بالاتصال عليه أكثر من مرة، ليجدوه في النهاية متوفيا في شقته، بعد إصابته بأزمة قلبية.