إلهام شاهين عن هجوم أحمد فلوكس: اللي مش عاجبه المهنة يسيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة إلهام شاهين، على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وقالت "شاهين" في تصريح لمصراوي: "أنا أكبر من إني أرد، أسلوب الكلام حقيقي لا يليق إنه يطلع من فنان، وأنا شايفة إن اللي مش عاجبه مهنة الفن يسيبها".

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد قالت في تصريح سابق: "زمان كان كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوسة للبطلة إنما دلوقتي بيعتبروها شيء منافي للأخلاق، حصل تغير كبير في المجتمع".

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بعيدا عن معزتك، ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، وتابع: "طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش"