نقابة الموسيقيين تصدر بيانا رسميا بوقف عمر كمال وإحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الثلاثاء، تحويل المطرب عمر كمال للتحقيق.

وجاء في قرار الإيقاف: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر كمال، واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وقال سعد متولي مستشار نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لمصراوي، إن هناك بيانا سيصدر بعد قليل، بسبب تصريحات عمر كمال تجاه نقابة الموسيقيين، دون الكشف عن تفاصيل تلك التصريحات.

يذكر أن مطرب المهرجانات عمر كمال شوق جمهوره منذ أيام، لأغنيته الجديدة، الذي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، ونشر "عمر" برومو الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "عمر كمال وكوكسال بابا".