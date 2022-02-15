مسلسلات رمضان ٢٠٢٢| مع "suits بالعربي".. ريم مصطفى تستعد لخوض بطولة مسلسل رمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

تستعد الفنانة ريم مصطفى لخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد تعمل على التحضير له للعرض في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج رامي رزق الله وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

وفي سياق متصل تواصل ريم تصوير دورها في مسلسل "SUITS بالعربي" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم أحمدي.

وانتهت ريم مؤخراً من تصوير مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على منصة شاهد الرقمية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، وتقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل أمام آسر ياسين، خالد الصاوى، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت.

وتعاقدت ريم مصطفى مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبي، بيومي فؤاد، محمد سلام وتأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني وإنتاج محمد رشيدي، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتدور أحداثه في إطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههم.

يذكر أن ريم مصطفى خاضت تجربة المسرح لأول مرة خلال مسرحية "فى نص الليل" التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية الشهر الماضي، وشاركت في بطولتها إلى جانب غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبدالرحمن "توتا" والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.