نقابة الموسيقيين تعلن إيقاف عمر كمال.. وبيان بالتفاصيل بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر كمال عن الغناء.

وقال سعد متولي مستشار نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لمصراوي، إن هناك بيانا سيصدر بعد قليل، بسبب تصريحات عمر كمال تجاه نقابة الموسيقيين، دون الكشف عن تفاصيل تلك التصريحات.

يذكر أن مطرب المهرجانات عمر كمال شوق جمهوره منذ أيام، لأغنيته الجديدة، الذي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، ونشر "عمر" برومو الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "عمر كمال وكوكسال بابا".

كما نشر الفنان عمر كمال، مقطع فيديو يجمعه مع النجم اللبناني راغب علامة، وظهر في الفيديو وهو يوجه التحية لـ"علامة"، حيث اجتمعافي حفل غنائي منذ أيام.