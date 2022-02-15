نقابة المهن الموسيقية المصرية… توقف “عمر كمال” عن الغناء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 8:18 مساءً

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الثلاثاء، وقف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال، عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب الموسيقيين.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات.

هاني شاكر

وأكد سعد متولي أن المطرب كمال قد أطلق تصريحات هاجم فيها النقيب هاني شاكر، موضحا أنه سيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة.

وذكر المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي أن “عمر كمال ظهر في لايف، للحديث عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر، بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة”.