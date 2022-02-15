بسبب التعديات … مصر تخسر حوالي مليوني فدان للزراعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 4:18 مساءً

تخسر مصر منذ فترة, العديد من مساحات الأراضي الزراعية وذلك بسبب التعديات عليها, وبحسب وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي إن بلاده خسرت نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية بسبب التعدي عليها، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي خسرت فيها البلاد هذه المساحة.

وفي أجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،حذر الوزير اليوم الثلاثاء، من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية.

موضحاً بأن الدولة خسرت مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على أن “هذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة ولابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرص تراجع كثيرا”، بحسب موقع الوطن.

وفي سياق آخر أكد الوزير أن “مصر تدعم التنمية في القارة الافريقية ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية”.

وتابع “ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة” الإثيوبي.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، وشدد على أن مصر “تستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة”.

وأضاف: “نضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، وتخزين حصاد السيول للاستفادة بها”.