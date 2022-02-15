شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد لينش أحدث المنضمين لـ فيلم ستيفن سبيلبرج الجديد The Fabelmans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل والمخرج العالمى ديفيد لينش لـ دور جديد في أحدث أفلام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، في فيلمه الجديد The Fabelmans، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم يكشف أي تفاصيل حول دور لينش الجديد.

على أن يكون فيلم The Fabelmans هى المرة الأولى التي يتعاون فيها سبيلبرج ولينش، على الرغم من ظهور كلا المخرجين في هوليوود في نفس الوقت تقريبًا في السبعينيات.

وكانت قد أعلنت شركتا Universal و Amblin بدء العمل على فيلم عن حياة المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الذى سيطرح تحت اسم The Fablemans، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض في 23 نوفمبر من العام الجارى 2022، وسيقوم سبيلبرج بإخراج العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يتم الاحتفاظ بتفاصيل السيناريو طي الكتمان، لكن ويليامز ستلعب دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.