هيا مرعشلي تكشف لأول مرة عن وجه خطيبها بمناسبة عيد الحب… تعرّفوا على الشاب الوسيم ذا العينين الخضراوين! – (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 05:43 مساءً - أثارت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي ضجة كبيرة بعد ظهورها بأحدث صور لها مع شاب وسيم بمناسبة عيد الحب حيث بدا بأنها تحتفل برفقته خاصة مع نشرها لباقة ورود حمراء، فتوقع الجمهور بأن يكون هذا الوسيم هو خطيبها بعدما كانت جدّة هيـا مرعشلي، الفنانة ناهد حلبي قد أعلنت في وقت سابق بأن حفيدتها عقدت قرانها.

هيـا مرعشلي شاركت متابعيها على “إنستجرام” بمجموعة صور لها ظهور في احداها برفقة شاب وسيم، وفي الصورة الثانية بدا بأنها تلقت باقة ورد حمراء، حيث تعكس الصور احتفالها بمناسبة يوم الحب خاصة مع تعليقها عليها قائلة :”في مجال نحب بعض”.

الصورة من حساب هيا مرعشلي بـ «إنستجرام»

واتجهت ترجيجات الجمهور بأن صورة الشاب الوسيم هو خطيب هيـا مرعشلي حيث قررت الكشف عن ملامحه بعد فترة من عقد قرانها عليه، وبعد فترة ايضًا من اخفاء هويته، عبّر المتابعون عن إعجابهم بالثنائي وأثنوا على جمالهما.

ناهد الحلبي تعلن عن زواج حفيدتها هيا مرعشلي

ناهد الحلبي كانت قد كشفت في شهر يونيو 2021 عن ارتباط حفيدتها هيا مرعشلي بشخص من خارج الوسط الفني يدعى “يوسف”، وذلك في لقاء لها عبر منصة على الإنترنت، ورغم رفض ناهد الحلبي في بداية اللقاء الحديث عن ارتباط حفيدتها، لكنها في النهاية أوضحت بعض تفاصيل والتي من بينها أن حفيدتها هيا تمت خطوبتها وكذلك عقد قرانها، وأن هيا مرعشلي وزوجها قد يكون حفل زفافهما خلال الفترة القادمة.

وقالت ناهد الحلبي: “هيا مرعشلي ليس لها حبيب بل هو خطيب وزوج، واثقة أن الجمهور سيكون سعيد بزفافهما، هي ارتبطت بشاب سوري محترم وابن عائلة، وقد التقيت به عندما تقدم لخطبتها وعند قراءة الفاتحة، وكذلك عقد القران، ولم نعلن عن تفاصيل الزواج في وقتها بسبب انشغال زوجها المستمر في أعماله خلال الفترة الماضية، وكانوا يرغبون في الكشف عنه في الوقت المناسب، لكن خلال شهر سوف يتم حفل الزفاف وبدأنا التحضيرات الخاصة به، واشعر بحالة راحة تجاه هذا الشاب”.

من هي هيا مرعشلي؟

يُذكر أن الممثلة هيا مرعشلي تنتمي لعائلة فنّية عريقة، حرصت على تشجيعها لدخول عالم التمثيل وخوض هذا المجال، فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة الراحلة رندة مرعشلي، وجدتها الممثلة ناهد الحلبي، وجدها الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.

كما برز اسمها من خلال عدد من الأعمال أبرزها عندما تشيخ الذئاب حيث شاركت بدور سندس كما أنها شاركت في مسلسل دقيقة صمت ولاقى دورها صدى كبير عند الجمهور، ومن المتوقع أن تشارك في مسلسل اعذروني المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم بالتعاون مع والدها وجدتها.

و كان آخر أعمالها مسلسل “قيد مجهول” مع الفنان باسل خياط والذي تم عرضه في شهر مارس الماضي على منصّة osn، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان عبدالمنعم عمايري، ونظلي الرواس، وإيهاب شعبان، وجيانا عنيد، والعمل من تأليف محمد أبو لبن، ولواء يازجي، وإخراج سدير مسعود.

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