شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يشارك فى احتفالات الكويت بعيدها الوطنى بحفل يوم 25فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الإماراتى حسين الجسمى على صفحته الخاصة بتويتر عن مشاركته فى مهرجان الكويت الأول، والمقام هذا الشهر في الكويت، احتفالاً باليوم الوطني الكويتى يوم 25 فبراير الجارى، ونشر صورة بوستر حفله الجديد ، والذي يشارك به مع الفنان بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي، ووجه الجسمي رسالة لجمهوره الكويتي قائلاً: " للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".



بوستر المهرجان

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحى، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، والذي يقول فيها مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وطرح مؤخرًا حسين الجسمى، أغنيته الجديدة "ما بحبك"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، ‏توزيع ومكساج وماستر هادى شرارة، ‏هندسة الصوت ايلى بربر.

واحتفل مؤخرًا الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى