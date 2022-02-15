شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سمير أحمد شقيق الفنان حمدى أحمد وتشييع جنازته ظهر الغد من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا ظهر اليوم الدكتور سمير أحمد، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية الأسبق، وشقيق الفنان الراحل حمدى أحمد، بأحد المستشفيات، ومن المقرر تشييع جنازته بعد ظهر غداً الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة حسبما أكد نقيب الممثلين أشرف زكى لـ"الخليج 365"

وحصل سمير أحمد على تكريم مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات" العام قبل الماضى، وتسلم التكريم من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حيث تم تكريم عمداء المعهد العالى للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون ومنهم الدكاترة فوزى فهمى وأحمد سخسوخ وعبد المنعم مبارك وحسن عطية ومصطفى سلطان وعبد الناصر الجميل وجلال حافظ وسناء شافع وجلال الشرقاوى.