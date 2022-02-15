شكرا لقرائتكم خبر عن نادى نقابة المهن التمثيلية يعلن عن ورشة تمثيل للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي نقابة المهن التمثيلية عن ورشة التمثيل الإبداعية للأطفال من عمر أربع سنوات وحتي خمسة عشر عاما، لدعم واكتشاف المواهب الصغيرة، وذلك تحت إشراف نخبة من مدربين التمثيل المتخصصين في مسرح الطفل.

وقالت المخرجة منار زين عضو مجلس نقابة نادي نقابة المهن التمثيلية والمشرفة علي مشروع الورش، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الهدف الأساسي من ورشة التمثيل الإبداعية للأطفال كسب الأطفال مهارات واكتشاف جوانبهم الفنية والإبداعية، ونؤمن أن الورشة يجب ألا تستهدف الموهوبين فقط بل كذلك الذين لا يملكون موهبة لتساعدهم علي تنمية مهارتهم وقدرتهم العقلية والخيال والابتكار والتعبير عن الذات .

وتابعت المخرجة منار زين: سيتم تدريب الأطفال علي يد مدربين محترفين وهم الفنان محمد يوسف ، والفنان فؤاد عبد المنعم ، والفنان محمود عبد الرازق ، والمسئول عن الورشة أحمد مختار، وسيكون هناك عرض مسرحي في المرحلة الثانية من الورشة سيقدمه أطفال الورشة، وستكون مدة الورشة شهرين، وستقدم باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، وأحب أن أتقدم بالشكر لنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي الذي يدعمنا دائما ويهتم بدعم المواهب الصغيرة والكبيرة .