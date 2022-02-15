شكرا لقرائتكم خبر عن "جه اليوم".. الشاعر تامر حسين يخوض أولى تجاربه الغنائية بمشاركة فيروز أركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر الغنائى تامر حسين أولى تجاربه الغنائية "جه اليوم"، بعد نجاحه فى تأليف الأغانى لكبار نجوم الطرب منهم عمرو دياب، وتشاركه الغناء فيروز أركان، والأغنية من كلمات عزيز الشافعى، وألحان سامح كريم، وتوزيع جمال فتحى، ومكساج خالد سند، جاء طرح الأغنية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد أعرب عن سعادته بلقاء الكينج محمد منير، والشاعر الغنائى القدير عنتر هلال، خلال الاحتفالات بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعرى، مؤكدا أن الكينج منير، ضلع كبير من أضلاع الفن المصرى، كما أن الشاعر عنتر هلال، صاحب أفكار غنائية بره الصندوق.

ونشر تامر، صورا له مع الكينج منير والشاعر عنتر هلال، عبر حسابه على "انستجرام"، صحبها بتعليق: "امبارح كان من حُسن حظى أقابل حبيبى الكينج مُحمد منير، كان واحشنى جدا، والشاعر الكبير وأستاذنا عنتر هلال، اللى من يومه وهو بيكتب أفكار برا الصندوق ومن معجبينه من زمان وبحبه جدا على المستوى الشخصى، ربنا يديلك الصحة والعُمر يا كينج ويخليك لجمهورك وكل حبايبك، أنت ضلع كبير من الفن المصرى، وبنتشرف بيك وبوجودك وسطنا".

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد أدلى مؤخرا بشهادة فى حق الهضبة عمرو دياب، مؤكدا أنه "وش الخير" على كل من عمل معه، وأنه يتشرف بمشاركته لو بسطر واحد فى تاريخه بعد إيمانه بموهبته والرهان عليه.

ونشر حسين، صورة جمعته مع الهضبة عمرو دياب، نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، علق عليها قائلا: "أهو أنت الحظ.. ️يا حظ، شهادة حق، الراجل ده وش الخير على كل واحد، اشتغل معاه بإخلاص بعيداً عن الفن وتاريخه الحافل بالنجاحات".