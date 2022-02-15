محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الدكتور سمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.

وكتب مكرم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الدوام لله، الدكتور سمير أحمد عميد معهد فنون مسرحية سابقا".

وأضاف: "الدكتور سمير أحمد، الصلاة بعد صلاة ظهر الأربعاء بالسيدة نفيسة، والدفن بمقابر الأسرة بسيدي عمر".

من جانب آخر؛ أعلن نادي نقابة المهن التمثيلية، اليوم عن ورشة التمثيل الإبداعية للأطفال من عمر أربع سنوات وحتى خمسة عشر عاما، لدعم واكتشاف المواهب الصغيرة، تحت إشراف نخبة من مدربين التمثيل المتخصصين في مسرح الطفل.