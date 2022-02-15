بالأحمر والرقص.. هكذا احتفلت نسرين طافش بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش، بعيد ميلادها بكواليس مسلسل "جوقة عزيزة" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت نسرين، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، وعلّقت: "شكرا للجميع على كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي، أسعدتوني وغمرتوا قلبي بالمحبة، ‏شكرا للكل".

أضافت: "كانت أحلى مفاجأة بعيد ميلادي، امبارح من أصدقائي وطاقم تصوير مسلسل (جوقة عزيزة) احتفالا بعيد ميلادي، محظوظة إني محاوطة بناس راقيين ومحبين ومبدعين.. شكرا من القلب".

وظهرت نسرين طافش في الصور باللون الأحمر، وأمامها تورتة حمراء أيضا، كما ظهرت وهي ترقص وسط فريق عمل المسلسل.

مسلسل "جوقة عزيزة" يشارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.