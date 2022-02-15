الأربعاء.. ديانا كرزون ضيفة "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل المطربة الأردنية ديانا كرزون، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدا الأربعاء، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وخلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، تتحدث كرزون عن ابتعادها عن الوسط الفني بسبب انشغالها بالحمل وولادة طفلتها الأولى التي اختارت لها اسم "سلمى".

كما تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها معاذ العمري وقصة الحب التي جمعتهما، وكواليس حفل الزفاف الذي أقيم خلال جائحة كورونا، وكيف اضطرت لإقامة حفل بدون معازيم.

تتحدث أيضا عن مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "سوبر ستار العرب"، وتكشف سر تفكيرها في إنقاص وزنها بعد فوزها باللقب.

وتقدم المطربة الأردنية فاصلا من أجمل الأغاني لعدد من نجوم الزمن الجميل، بالإضافة إلى أغنياتها الخاصة وأغاني من التراث الأردني، داخل الاستوديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور.