فيديو| جنات تستعرض هدية زوجها في عيد الحب.. وتوجه له هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة المغربية جنات مهيد، مقطع فيديو لها مع زوجها المحامي محمد عثمان.

وظهر زوج جنات في الفيديو وهو يمنحها هدية عيد الحب، بينما هي تحتضنه وتعبر عن حبها له، على أنغام أغنيتها "عيشني أكتر".

وعلّقت جنات عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "وجودك في حياتي أغلى هدية من ربنا".

واستعرضت جنات هدية زوجها في عيد الحب، وعبارة عن ساعة قيمة.

يُذكر أن الفنانة جنات تزوجت من المحامي المصري محمد عثمان نعمان في سنة 2017.

وفي مايو 2019، رُزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان.

وفي أغسطس 202، رُزقت جنات، بطفلتها الثانية من زوجها وأطلقت عليها اسم "جوليا".