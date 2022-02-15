ياسمينا العبد: بدأت تمثيل وعمري 10 سنين.. وسعيدة بالمشاركة في "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، أنها بدأت مشوارها الفني حينما كان عمرها 10 سنوات، وأحبت التمثيل فضلا عن تعلقها بالباليه والغناء، لافتة إلى أنها عاشت طفولتها في سويسرا ثم انتقلت لدبي واستقرت هناك أربع سنوات وبدأت بالمشاركة في الإعلانات.

وأضافت العبد، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أنها شاركت في تمثيل أفلام قصيرة ومثلت بلهجة أردنية وإماراتية، فضلا عن أنها شاركت في مسلسل إنجليزي وظهرت في دور أميرة.

وأشارت العبد، إلى أنها تواظب على قراءة سيناريوهات فنية أول بأول، وحصلت على ورش تمثيل للتطوير من نفسها، قائلة: "أنا حصلت على ورش تمثيل كتير وبشتغل على نفسي كثير"، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "البحث عن علا".

مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، من بطولة هند صبري التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.