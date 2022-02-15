أحمد طارق: دخلت الفن صدفة.. وهند صبري ساعدتني في بـ"البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد أحمد طارق، نجم حلقات مسلسل "البحث عن علا" أن دخوله المجال الفني كان عن طريق الصدفة بعد أن اتصل به صديقه المخرج هادي الباجوري وطالبه بالمشاركة في عمل مع هند صبري، مضيفا: "دخولي الفن صدفة واتعرض عليا من المخرج هادي الباجوري أني أشارك في العمل ومعرفتش حاجة عن الدور".

وأشار طارق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن عمله مع هند صبري أسعده كثيرا وطمأنه وأعقبه الكثير من رسائل التهاني بالدور، قائلا: "هند فخر المرأة العربية وساعدتني جامد جدا في مسلسل (البحث عن علا)".

وتابع: "رسائل الإشادة بالشكل ناحية نسبية ولكن اللي لفت نظري إن كل إشادة كانت إن أدائي صادق في رحلة (البحث عن علا)، وعمري ما كنت بفكر في التمثيل ولكن أنا بحب أعمل حاجات جديدة، وناوي أكمل تمثيل وحبيت الموضوع، وبقى في انتباه لي ووشي معروف وغيرت حاجات كتير جدا وولادي تأثروا في المدرسة".

مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، من بطولة هند صبري التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.