هند صبري: نجاح مسلسل "البحث عن علا" فاجأني وتعبنا جدا في تصوير الـ6 حلقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة هند صبري، تفاجئها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "البحث عن علا" في مصر والعالم العربي، قائلة: "كلنا مش مصدقين النجاح الكبير للمسلسل وحب الناس اللي بنقرأه كل يوم والحب والنجاح في العالم العربي، وتعبنا جدا في تصوير الـ6 حلقات، وطبعا الـ6 حلقات غير كفاية وقصرين ولكن عشان يطلعوا بالجودة دي تعبنا كلنا جدا".

وأثنت صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريم عوض على قناة "القاهرة والناس"، على أداء رفيقها في العمل أحمد طارق، مضيفة: "لم أكن أعرف أحمد طارق شخصيا ولكن أسمع عنه في المهنة والإعلانات، والمخرج هادي الباجوري هو اللي اقترحه لي وأعجبت بأدائه وطريقة إلقاءه".

وتابعت: "كل طاقم العمل اللي شارك في العمل كان عنده إصرار للنجاح خاصة وهو يعرض على منصة عالمية، ونقدم حاجة مشرفة ومبسوطة بالنتائج"، لافتة إلى أن ياسمينا العبد حضورها طاغي أمام الكاميرا ولها مستقبل كبير.

مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء والصداقات والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، من بطولة هند صبري التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.