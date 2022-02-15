فيديو ورسالة.. زياد برجي لـ قصي خولي: شو عملت فيّي؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر الفنان زياد برجي عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو لمشهد من مسلسل “2020” يظهر لقطات مؤثرة تجمع الممثل السوري قصي خولي بوالدته التي ادت دورها الممثلة اللبنانية رندة كعدي.

وأُرفق الفيديو بمقطع من اغنيته “وين بدك تروح”، إذ اعرب الاخير عن تأثره الشديد بأداء خولي. وكتب تعليقا قال فيه: “اللّه يحمي ويحرس أمّي وكلّ امهات الكون واللّه يرحم كلّ أمّ بالعالم”.

وأضاف: “يا اللّه يا قصي شو عملت فيّي، اللّه يحميك يا خيّي، بحبّك أنا، ويا إمّي يا رندة قديش أنا بحبّك”.