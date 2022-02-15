عبدالله إبن عمرو دياب مُفلس ويعمل ميكانيكيًا؟ مانشره نجل الهضبة فجر ضجة كبيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 03:50 مساءً - أثار عبدالله نجل الفنان عمرو دياب جدلاً كبيراً بعدما نشر على حسابه الخاص بـ”إنستجرام” صور له ظهر خلالها وهو يجلس في ورشة ميكانيكا ممسكًا بكوب شاي وإحدى الجرائد الورقية وهو يتصفحها وأمامه طبق به ترمس.



وهو ما دفع البعض للإعتقاد وتداول فكرة أن عبدالله إبن الهضبة يعمل في الميكانيكا وأنه مُفلس، وذلك على غرار تصريحات أخته “نور عمرو دياب” التي أدلت بها مؤخرًا حيث قالت أن والدها لا يصرف عليها وأنها تعتمد على نفسها.

وفي ظل هذا الإعتقاد خرجت بعض الوسائل الإعلامية لتوضح أن الشاب لا يعمل ميكانيكيًا بل خضع لجلسة تصوير سريعة ومميزة يوثّق بها تواجده في القاهرة، وظهر عبدالله بإطلالة “سبور شيك” مرتديًا جاكيت جلدية مع بنطلون جينزر وحذاء رسمي لمّاع.

وتلقى عبدالله الكثير من التعليقات على تلك الصور التى قام بنشرها، أبرزها تعليق شقيقته “كنزي” بقولها: “أنت نجم”، في حين علّق بعض المتابعين مؤكدين أن الدم بيحن، وأن الدم المصري يجري في عروقه.

عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة

يُشار أن عبدالله عمرو دياب يتواجد في القاهرة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك لحضور الحفل الذي أحياه والده الجمعة الماضي 11 شباط (فبراير) بمركز المنارة. حيث شهد الحفل حضوراً كبيرًا من جمهور الهضبة الذي توافد بالآلاف قبل موعد الحفل بساعات.

وصعد الهضبة للمسرح الساعة التاسعة إلا الربع على أغنية “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره.

وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن مفاجأة حيث قال: “رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوي”.

وفي يناير الماضى، كشفت كنزي دياب لمتابعيها عبر منصّات السوشيال ميديا، عن تواجدها فى مصر برفقه شقيقها عبد الله، لزيارة العديد من معالم مصـر العريقة والعتيقة، منها الحسين والمعز، كما شاركهم فى جولتهم بعض من أصدقائهما الأجانب.

ونشرت كنزى، ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها على موقع “انستجرام”، مجموعة صور متنوعة لتوثق بها تفاصيل رحلتها مع أصدقائها فى المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، مكتفية بالتعليق عليها بـ”إيموجى” علم مصـر.

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