شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية والألحان لمسلسل "جزيرة غمام" لطارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار شادي مؤنس الموسيقي التصويرية والألحان لمسلسل " جزيرة غمام " تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وبطولة النجم طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين ومحمود البزاوي ومحمد جمعة ، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن .

شادى مؤنس طرح مؤخرا أغنية "ليلى" بصوته ، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، وهى من كلمات طارق الجناينى ، كما أنه قد سبق له التعاون مع المطرب مدحت صالح في أغنية " إنتي حلوة في كل وقت "، من كلمات مصطفي إبراهيم، وكانت آخر أعماله الدرامية التي وضع لها الموسيقي التصويرية وتتر البداية والنهاية مسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال ، كما قدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة ، ومسلسل " جمع سالم " فهو بطولة النجمة زينة.