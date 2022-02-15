شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة صوفى تيرنر تثير الجدل بشأن شائعات حملها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة العالمية صوفي تيرنر، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت شائعات بأنها حامل في طفل بعد ظهورها خلال عطلة نهاية الأسبوع مرتدية فستانًا سلط الضوء على ما يعتقده العديد من المعجبين أنه نتوء طفل.



صوفى تيرنر



اسرة صوفي تيرنر

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عززت نجمة game of thrones البالغة من العمر 25 عامًا التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، عندما شوهدت في حي لوس فيليز في لوس أنجلوس مع جو جوناس.

ارتدت الممثلة بلوزة بيضاء كاشفة ركزت على بطنها الذي شوهدت وهي تضع يدها عليها.

في سياق آخر، انضمت النجمة العالمية صوفي تيرنر، صاحبة الشخصية الشهيرة سانسا ستارك في مسلسل game of thrones، إلى فريق عمل السلسلة الوثائقية the staircase، التي ستعرض عبر منصة hbo max، بداية من العام الحالى بحسب بعض التقارير التي كشف عنها القائمين على المسلسل.

المسلسل مبني على مسلسلات وثائقية تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى كتب حول قضية مايكل بيترسون، التي سيقوم بتجسيدها (كولين فيرث) الذي اتهم بقتل زوجته كاثلين (كوليت) في عام 2001، وادعى أنها توفيت بعد سقوطها من على سلالم منزلهم، لكن الشرطة اشتبهت في أنه ضربها حتى الموت ونظم المشهد ليبدو وكأنه حادث، وستلعب تيرنر دور مارجريت راتليف ، إحدى بنات مايكل بيترسون بالتبني.

the staircase بطولة النجمة العالمية صوفي تيرنر، والنجم العالمي كولين فيرث، وتوني كوليت، وباركر بوسي، وجولييت بينوش، وروزماري ديويت، ومن المقرر ان يعرض الموسم الأول في 8 حلقات.