احتفال أحلام الفخم بعيد ميلادها الـ54 والجمهور يعلّق: «دي أحلام ولا نيكول سابا؟» – شاهدوا كيف اطلّت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة أحلام بعيد ميلادها وشاركت جمهورها بلقطات من الاحتفال ونشرت أحلام عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها واستخدمت “فلتر” لتضع على وجهها قناع على شكل فراشة. وتلقت النجمة الأماراتية أحلام تهنئة من أصدقائها الذين تمنوا لها عيد ميلاد سعيد.

وعلّق البعض على التشابه الكبير بنيها وبين نيكول سابا وتسائلوا عن سببه ان كانت عمليات تجميل أم مجرد فلتر.

النجمة الإماراتية احتفلت مساء الأحد بعيد ميلادها الـ54 في حفل صاخب اتسم بالفخامة وديكورات واستعراضات من وحي الفيلم الشهير “Moulin Rouge”، وذلك وسط مجموعة من أبرز أصدقائها وعلى رأسهم الإعلامية السعودية لجـين عمران، وحرصت أحلام على مشاركة الجمهور على انستجرام بمقاطع فيديو من الحفل.

لجين عمران تنشر لقطات مرحة من عيد ميلاد أحلام

من جانبها شاركت لجين عمران جمهورها على سناب شات بصور ومقاطع فيديو من حفل عيد ميلاد صديقتها أحلام الفخم، والذي ظهرت فيه أحلام وهي ترقص على أنغام بعض الأغاني الشهيرة، كما ظهرت وهي تقدم فقرة غنائية بنفسها للحضور، وسط تفاعل كبير منهم.

وظهرت أحلام كذلك وهي تلتقط الصور التذكارية مع صديقتها لجين عمران والفرق الاستعراضية التي شاركت في حفل عيد ميلادها، كما عبرت عن مدى سعادتها بمشاركة أصدقائها لها في هذه المناسبة السعيدة، وتداول جمهور أحلام فيديوهاتها الراقصة على نطاق واسع عبر منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بمرحها وطرافتها في عيد ميلادها.

النجوم يهنئون أحلام بعيد ميلادها

وحرص عدد من جمهور أحلام على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 13 فبراير وتزامن مع عيد الحب، كما قدم لها التهاني أيضًا عدد من أصدقائها ومن بينهم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي كتبت لها عبر حسابها على «تويتر»: “كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، سنة جديدة سعيدة عليكي كلها فرح ونجاح وتألق يا رب…. وحشتيني، بحبك”.

الصور من حسابات أحلام ولجين عمران بإنستجرام وسناب شات

من بين النجوم الذين هنأوا النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، كذلك كانت النجمة اللبنانية نجوى كرم وأنغام وهيفاء وهبي ونادين نسيب نجيم ونوال الزغبي ورابح صقر وكارول سماحة والإعلامي نيشان وغيرهم.

آخر حفلات أحلام

على جانب آخر، كانت أحلام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة المطربة نوال الكويتية.

واختارت النجمتان فساتين من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد، وجاء الفستانين بتصميمين مختلفين ولكن بينهما عوامل مشتركة هي الريش والتطريز

يُذكر أن الجمهور استقبل أحلام ونوال الكويتية بحفاوة منذ اللحظة الأولى لصعودهما على مسرح محمد عبده آرينا بالرياض، ووجهت كل من الفنانة نوال الكويتية والفنانة أحلام كلمة للجمهور، حيث رحبت الفنانة الكويتية بالجمهور الكبير الذي حضر الحفل وأكدت على تقديم مجموعة من أجمل الأغاني التي يرغب في الاستماع لها.

وعبرت أحلام عن سعادتها بالتواجد في موسم الرياض، قائلة: “عندما أغني في السعودية أشعر بأني أغني في بلادي الإمارات، فخورة لما يحدث في بلدي الثاني السعودية، فخورة أنني اليوم مع قامة فنية كبيرة مثل أختي نوال الكويتية، حفل يتوج بحضوركم ووجودنا مع بعض، أغاني حلوة وطرب حلو، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة معا”.

من جهتها، قالت نوال على «تويتـر» “لقاء القمة، حفل أستثنائي جمعني مع الغالية أم فاهد، حفل أساسه الحب والصدق شكرًا للمملكة الغالية شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ، شكرًا لعرّاب الفن أبو فواز شكرًا للجمهور الصادق الوفي والشكر موصول لكل من قام على نجاح هذا اليّوم المميز”.

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