شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار .. عرض الموسم الجديد من Peaky Blinders نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على المسلسل الشهير Peaky Blinders، عن موعد طرح الموسم الجديد والأخير بعد طول انتظار، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل مقطع فيديو يظهر من خلاله تصميم الغلاف الخاص بالمسلسل على احدى الجداريات الضخمة في المدينة الإنجليزية ليضاف التاريخ المقرر طرح فيه الموسم الجديد والمقرر له يوم 27 فبراير الجاري.

وتعتزم شركة Caryn Mandabach Productions كسب الأموال من نجاح المسلسل الدرامي للعصابة، المسلسل الذى يعرض على شبكة BBC، وذلك من خلال افتتاح مؤسسات ذات طابع خاص من المسلسل بالإضافة إلى الملابس وغيرها من الأمور التي لاتزال قيد التفكير.

وهذا وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه الذى صرح لـ صحيفة The Sun: "حقق مسلسل Peaky Blinders نجاحا ضخما هذه الفترة، لذلك فليس من الغريب أن يرغب صانعو المحتوى في محاولة جني الأموال من ذلك عندما يستطيعون ذلك، كما أنه هناك نوعان من الحانات غير الرسمية الموجودة بالفعل والتي يريد صانعوها توفيرها".

كما أعلن موقع "nme" أنه من المقرر أن يتم عرض إنتاج مسرحي جديد مستوحى من مسلسل Peaky Blinders خلال العام الجارى 2022، دون تحديد موعد محدد بعد.

ووفقًا لما نشر على موقع بي بي سي نيوز، تمت كتابة مسرحية بـ عنوان Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby للمسرح، من قبل مؤلف المسلسل الشهير ستيفن نايت جنبًا إلى جنب مع شركة Rambert للرقص الذين سيقومون بالعرض.