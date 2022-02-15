شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الموسيقار الموجي الصغير غدًا بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الموسيقار الراحل الموجى الصغير غدا الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب وكانت قد أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها "الموجي الصغير"، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك يوم الجمعة الماضي، وكتبت غنوة الموجي قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، في حين حرص متابعيها على تقديم واجب العزاء لها ولأسرتها.



وحرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار على نعى الموجى الصغير، وقالت إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعى الموسيقى فى مصر والوطن العربى، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.