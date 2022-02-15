عمر كمال لراغب علامة : شرف لى أغنى معاك فى نفس الحفلة .. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشف مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال عن فيديو يجمعه مع النجم راغب علامة، وذلك من خلال حساب إنستجرام الخاص به، معلقا عليه بـ " نجم كبير في منتهى الاحترام"، وأشار كمال عن سعادته الشديدة بمقابلة علامة، ومشاركته في حفله الغنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ صعد علامة على المسرح بعد كمال.

وظهر عمر كمال في فيديو يجمعه براغب علامة قائلًا: "شرف ليا أغني معاك في حفلة واحدة"، ليرد راغب "اهلين ..خلصت؟"، فيرد كمال " مقدرش أتاخر وحضرتك طالع ورايا".

وكان قد طرح مغنى المهرجانات عمر كمال برومو أغنيته الجديدة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر معه البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، بالزي الإماراتي وكان يرقص إلى جانب عدد من الراقصات فى برومو الفيديو كليب، المقرر طرحه خلال أيام.

فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن كوكسال بابا الذى يتمتنع بمتابعة الملايين عبر حساباته على السوشيال ميديا:

- اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركى من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التى تقع على الساحل الشمالى لتركيا.

- ولد بمرض وراثى نادر يؤثر على عملية النمو

- يمتلك مطعمًا في مسقط رأسه في طرابزون.

- كان شغوفا بلعبة الملاكمة وفاز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه اعتزل الملاكمة عام 2010.

- كانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم فى الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 مليون مشاهدة.