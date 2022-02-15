شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول بشهادة اللقاح .. حماقى يستعد لحفل غنائى فى الكويت .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 28 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي لا يصاب أحد بفيروس كورونا، حيث يرفع الحفل شعار الحضور "للمطعمين فقط".



حفل محمد حماقي في الكويت

وكشف حماقي عن بوستر الحفل من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ " أهل الكويت متحمس جداً إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم ٢٨ فبراير في مهرجان الكويت الاول ".

وكان قد أعلن الموزع الموسيقى "توما" خوضه تجربة الغناء لأول مرة، من خلال "ديو" غنائى يجمعه بالنجم محمد حماقى الذى تعاون معه فى العديد من الأغنيات كموزع موسيقى.

شارك توما بموسيقاه مع كوكبة كبيرة من نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى أبرزهم"محمد حماقى، شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، رامى جمال، حسين الجسمى"، وحقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن النجم محمد حماقى اختتم عام 2021 بحفل رأس السنة على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة

و حرص حماقى على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال ومن ثم هنأهم بالعام الجديد 2022 وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم، كما شكر منظم الحفل الـ dj ياسر الحري.

وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص امتدادات لأكثر من ساعتين متتاليتين، واختتم حماقى الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع أغنيتى "أم الدنيا" و"قادرين نعملها".