بعد إثارته الجدل.. 15 معلومة عن فيلم "بشتقلك ساعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار عرض فيلم "بشتقلك ساعات" ضمن فعاليات الدورة 72 من مهرجان برلين الدولي، بسبب جرأة موضوعه.

وإليك أبرز المعلومات عن فيلم "بشتقلك ساعات":

- هو الفيلم الوحيد الذي يمثل مصر في مهرجان برلين الدولي هذا العام.

- الفيلم غير موجود في المسابقة الرسمية بل يشارك في قسم forum.

- الفيلم من إخراج محمد شوقي حسن، وهو مخرج مصري يعيش في ألمانيا، ويصف فيلمه بأنه عابر للتصنيف، يبحث في الطرق التي يمكن أن تخرج خطابا جديدا عن المثليين، إنطلاقا من أساليب الحكاية التقليدية ومستويات اللغة المختلفة المتجذرة في الثقافة العربية الشعبية.

- الفيلم تدور أحداثه حول قضية المثلية الجنسية، عبر قصة حب تنشأ بين رجلين، استخدم فيها المخرج مزيج من الحكايات والقصص التراثية والشعبية العربية، مع استبدال المرأة في العلاقات برجل؛ لتكون العلاقة بين رجلين وليس برجل وامرأة.

- "بشتقلك ساعات" إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، وشارك في إنتاجه كلا من محمد شوقي حسن، وماكسيميليان هاسلبرجر، وهشام مارولد، وكريم مارولد، وبالتازار بوسمان.

- الفيلم تم تصوير كل أحداثه في برلين.

- "بشتقلك ساعات" مدته 66 دقيقة.

- أحمد الجندي بطل الفيلم الرئيسي، ويقع في خلاف مع "حبيبه" بسبب علاقاته المتعددة.

- وتشارك في بطولة الفيلم الفنانة دنيا مسعود، وتقوم بدور الراوي على طريقة "شهرزاد" في حكايات "ألف ليلة وليلة".

- الفيلم يشارك في بطولته أيضا: سليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله ونديم بحسون وريتشارد جبريال جرش.

- خلال أحداث الفيلم تم استخدام العديد من الأغنيات المشهورة، منها أغنيات للنجوم: عمرو دياب وأنغام ونانسي عجرم.

- ظهر بطلا العمل في فيديو ترويجي للفيلم وهما يغنيان للهضبة عمرو دياب "يا حبيبي لا".

- الفيلم يحمل عنوانين الأول باللغة العربية "بشتقلك ساعات" وهو اسم أغنية للفنانة المغربية سميرة سعيد.

- عنوان الفيلم الثاني Shall I Compare You to a Summer’s Day من أشعار شكسبير.

- الشاعر عماد حسن كاتب أغنية "بشتقلك ساعات" لسميرة سعيدة، أكد من جانبه في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على رفضه التام لقيام صناع الفيلم باستخدام اسم الأغنية الشهيرة، في عمل وصفه أنه غير أخلاقي.

وتقام فعاليات الدورة 72 من مهرجان برلين السينمائي "برليناليه"، في الفترة من الخميس 10 فبراير وحتى 16 من الشهر ذاته، ويُشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام 19 فيلماً من بلدان مختلفة، تتنافس على جائزة "الدب الذهبي".