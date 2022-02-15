وليد سامي لـ"الخليج 365": خطوبتي لـ إلهام عبد البديع تمت بعد قصة حب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن وليد سامي، تفاصيل خطوبته للفنانة إلهام عبد البديع، والتي تم الكشف عنها رسميا أمس الاثنين بالتزامن مع عيد الحب.

"سامي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الخطوبة، وقال: "بدأت قصة الحب بيننا داخل أحد الاستديوهات، بعد تعاونا في أغنية (مش رجولة)، التي طرحتها إلهام، وهي من ألحاني، وكلمات محمود عليان، وتوزيع روبرت كمال".

وأضاف: "وتمت الخطوبة الأسبوع الماضي في جو عائلي، قبل الإعلان عنها رسميا مع احتفالنا بعيد الحب، قمت بالاتفاق مع الصديق المطرب إيساف، على إعداد مفاجأة لها، والكشف عن خطوبتنا خلال حضورنا حفل أمس في ساقية الصاوي".

الفنانة إلهام عبد البديع، شاركت مؤخرا في حكاية "يبقى الأثر"، من مسلسل "إلا انا"، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، ومحمد التاجى.

وتعاون الملحن وليد سامي مع مجموعة من نجوم الأغنية، منهم أحمد سعد، ومروة ناجي، وأحمد شيبة، ومحمد شاهين، وعمر كمال.