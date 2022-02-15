اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية بحفل توزيع الجوائز.

ولاقت عروض المهرجان في مختلف المسابقات، إقبالاً جماهيرياً لافتًا من صناع الأفلام والجمهور، حتى رفعت إدارة المهرجان لافتة كامل العدد بسينما مترو.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.