«ستهز النظام الملكي».. تحذير من مذكرات الأمير هاري القادمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

يبدو أن مذكرات الأمير البريطاني هاري القادمة “ستهز النظام الملكي”. فقد صرح أصدقاء مقربون من دوق ساسكس عن قلق العائلة الملكية من المذكرات التي حصل مقابلها على 14.7 مليون جنيه إسترليني، خاصة وأن كاتبها جي آر مورينجر قال إنها ستكون كشف حساب لجميع المغامرات، والخسائر ودروس الحياة التي عاشها الأمير هاري مع عائلته، والتي ساهمت في تكوين شخصيته الحالية.

“حتى جوهره”

وحذر أصدقاؤه من أن كتابه المحظور سيكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميلا، دوقة كورنوال، ومن المرجح أن “يهز النظام الملكي حتى جوهره”، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما قال صديق مقرب من دوق ساسكس للصحيفة إن علاقة هاري بكاميلا ما زالت علاقة فاترة.

وأوضح أنه “على الرغم من أن العلاقة بينهما كانت متوترة في البداية ثم استقرت، إلا أنها استقرت فقط من أجل إظهار وحدة العائلة الملكية أمام العالم، وليس لأن العلاقة بينهما أصبحت جيدة”، مؤكداً أن “هاري وويليام لم يكونا يوماً قريبين من كاميلا، وليسا قريبين منها الآن أيضاً”.

صدمة وقلق

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أفراد العائلة الملكية وقعوا في صدمة عندما اكتشفوا أن الأمير هاري كتب مذكراته في السر لمدة عام كامل. كما شعروا بالقلق من تصريحات أصدقائه لوسائل الإعلام، حيث كشف أحدهم: “إذا كانت العائلة الملكية تعتقد أن هاري أصبح شخصاً ليناً، فلينتظروا حتى تُنشر مذكراته”.

بدوره قال مصدر مقرب من الأمير هاري إن صمته الأخير “يعبّر عن الكثير”.

الأمير وليام وشقيقه هاري

انتقادات عديدة

يذكر أن دوق ساسكس كان تعرض لانتقادات عديدة لتجاهله إعلان الملكة إليزابيث منح موافقتها لكاميلا كي تكون الملكة القادمة لبريطانيا، حيث صمت لـ4 أيام ثم تحدث لجميع متابعيه حول العالم عن الدور الهام الذي لعبته والدته الراحلة الأميرة ديانا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز.

وأعلن الخميس أنه يشعر بأنه ملزم بمحاولة استكمال عمل والدته الراحلة في مكافحة الإيدز، وحث الناس على الخضوع لفحص لكشف الإصابة بالمرض.