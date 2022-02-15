بعد عملية بحث طويلة “نيللي كريم” تعثر على شبيهتها في الصغر.. نُسخة طبق الأصل منها! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 12:50 مساءً - بعد فترة من البحث المكثف عن فتاة تشبهها في مرحلة الطفولة لتجسد دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد، كشفت النجمة المصرية نيللي كريم عن العثور على شبيهتها وهي صغيرة ضمن مسلسل “فاتن أمل حربي“، الذي يشاركها بطولته الفنان شريف سلامة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني.

وشاركت كريم عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” الملحقة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور لفتاتين في عمرين مختلفين اختارتهما لمسلسلها الجديد.

وكانت شركة “العدل جروب” المنتجة للعمل قد طلبت عبر حسابها الرسمي في “انستجرام”، البحث عن فتيات صغيرات يشبهن الفنانة نيللي كريم في طفولتها وتتراوح أعمارهنّ بين 7 و 12 سنة، وكتبت الشركة في بيانها: “دعوة لتجارب الأداء نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، رجاءً إرسال الصور والبيانات الشخصية وفيديو تمثيلي للطفل بالموبايل”.

أحدث أعمال “نيللي كريم” الدرامية

يأتى هذا فيما تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها فى مسلسل “فاتن أمل حربي” فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى نيللي كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

يُشار أن الفنانة نيللي كريم كانت قد كشفت تفاصيل مسلسلها الجديد من خلال لقائها ببرنامج the insider بالعربي، وقالت أن “فاتن أمل حربي” مسلسل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على قضايا المرأة ومنها قضية الزواج العرفي والرسمي.

مسلسل “فاتن أمل حربى” يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وتم التعاقد مع جميع الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لإستكمال تصوير آخر مشاهده أواخر وطرحه للمشاهدة قريبًا.

نيللى كريم انتهت مؤخرًا من تصوير “مسلسل الجسر” الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل “وعد الشيطان” مع عمرو يوسف.

يُذكر أن آخر عمل درامي للفنانة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” وشاركها البطولة الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي وتارا عماد “.

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