الكشف عن قائمة لأبرز ممتلكات سلمان خان الفاخرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحظى النجم الهندي، سلمان خان، بشعبية جارفة في بلاده، حتى أصبح على رأس نجوم بوليوود المعروفين بالاسم، كما أنه حفر اسمه بحروف من ذهب في دول عدة في الوطن، والخليج العربي، ناهيك عن وصوله للعالمية، من خلال العديد من الأفلام التي شاهدها الملايين حول العالم.

ويفتخر سلمان خان بأنه أصبح ممثلاً ومشاركاً في هذه الصناعة السينمائية، مع بطولات عدة للكثير من الأفلام التي تحتل شباك التذاكر، وخلال ما يقرب من ثلاثة عقود من الحياة المهنية، قام النجم الخارق بحفر مكان لنفسه في بوليوود كنجم ناجح ومتنوع.

ومن المعروف أن الصناعة وحدها كفيلة بأن تجعل نجماً بحجم سلمان خان مالكاً للكثير من المال، ووفقاً لتقرير “المشاهير نت وورث”، فإن سلمان خان لديه ثروة طائلة تقدر بأكثر من 1900 روبية كروريس، أي ما يعادل 25 مليون دولار.

ويعد سلمان خان، أيضاً، من بين النجوم الأعلى أجراً في بلاده، كما أنه أول نجم هندي يحصل على راتب قدره 100 روبية، عن فيلم روائي صدر عام 2016. وفي عام 2017، صدر له “النمر زيندا هاي”، وحصل على حوالي 130 كروريس، كما أن شركة سلمان تتقاضى رسوماً قدرها “Rs. 7-8″، كمقابل لكل علامة تجارية معتمدة.

ومع الكثير من المال الذي أصبح بمتناول اليد، فإنه من الواضح أن النجم يملك بعض الأشياء الباهظة الثمن. وكشفت مصادر صحفية عن ممتلكاته الفاخرة، إليكم بعضها في هذه القائمة:

شقق سكنية

كان سلمان خان يعيش مع والديه في شقق غالاكسي الواقعة في باندرا ويست، في مومباي على مدى السنوات العديدة الماضية، وبينما كان يعيش والداه في الطابق الأول من الشقة، احتل الممثل الطابق الأرضي من العقار، ووفقاً لما جاء في “كوموبوليتان” فإن الشقق تلك بها الكثير من الأثاث الفاخر، ناهيك عن الألوان الجدارية التي تعطي شعوراً سلمياً وعميقاً، مع وسادات مريحة للغاية، وفقاً للتقارير فإن منزله الفاخر يقدر بحوالي 16 روبية.

مزارع بنفيل

يحوز سلمان خان مزارع باهظة الثمن، تسمى باسم مزارع أربيتا أيضاً، وتقع على بعد ساعة فقط من المدينة، وخلال فترة الإغلاق جراء وباء فيروس كورونا، شوهد سلمان خان وهو يقضي وقتاً في مسكنه الريفي في بانفيل، كما يقضي وقتاً جيداً مع عائلته وأصدقائه المقربين فيه أيضاً، وتضم المزارع بجانب المنزل: حمام سباحة فخماً، صالة رياضية، إسطبلاً للخيول، وفداناً من الخضرة الرائعة حولها، وتفيد التقارير بأن مزرعته تكلفت حوالي 80 روبية.

جوراي بيتش هاوس

وتفيد التقارير بأن سلمان خان اشترى عقاراً شاطئياً ضخماً في غوراي، وهي قرية في دهرافي، في مومباي، واشترى الممثل منزله الشاطئي لنفسه في عيد ميلاده الواحد والخمسين، ولديه صالة رياضية مجهزة بالكامل، إضافة إلى حمام سباحة وقاعة سينما.

شقة في دبي

يقال إن النجم يملك شقة فاخرة تقع في وسط مدينة دبي، وبالقرب من برج خليفة، وغالباً يتم رصد الممثل يزور المدينة الجميلة.

شقة باندرا الفاخرة

ووفقًا لتقرير مجلة “كوزموبوليتان”، يمتلك سلمان خان، أيضاً، شقة ثلاثية بسعة 30 كروي، في حي باندرا الذي يقطنه النجوم في مومباي، وكما توصف بأنها ملكية، وللممثل فيها حمام سباحة في الطابق العلوي، وقاعة حفلات والطابق السفلي منطقة للمعيشة.