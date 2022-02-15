شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية نوال ونبيل شعيل والرويشد فى احتفالية اليوم الوطنى بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقيًّا مسرحيًّا بعنوان "ليلة في حب الكويت"، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، ، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله، ويقام العرض في 25 فبراير الجاري على مسرح محمد عبده وذلك احتفالا باليوم الوطني الكويتي.

ويأتي عرض "ليلة في حب الكويت" ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.

وفي سياق متصل قرر صناع مسرحية "كازانوفا" بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف، عرضها في مصر خلال عيد الفطر المقبل، لتكون أولى المسرحيات التي سيتم عرضها في مصر بعد عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى بعد بدايتهما سويًا فى فى مسلسل "الدالى" مع النجم الكبير نور الشريف، ويتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد 16عامًا من الغياب، لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

مسرحية "كازانوفا" من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.