الملامح الأولى لمسلسل The Lord of the Rings قبل عرضه فى سبتمبر.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الأسطورى المنتظر The Lord of the Rings عن الملامح الأولى للموسم الأول قبل عرضه فى سبتمبر المقبل، بعد الكثير من العقبات التى واجهت العمل الدرامى الأضخم فى تاريخ التليفزيون، حيث نشرت منصة أمازون نحو دقيقة كاملة من لقطات الموسم المنتظر لتخطف الأنظار.

وأنفقت منصة Amazon ما يقرب من 465 مليون دولار في الموسم الأول وحده، بالإضافة إلى مبلغ 250 مليون دولار، لحقوق المسلسل من المؤلف JRR ملكية تولكين، وسيسرد العرض تفاصيل جديدة قبل آلاف السنين من أحداث ثلاثية كتاب تولكين "سيد الخواتم"، في العصر الثاني للأرض الوسطى.