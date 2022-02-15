شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الأسود".. عندما يتفوق المسرح على السينما فى التمصير والتناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما تنتصر السينما علي المسرح في تناول أي عمل ولكن أحيانا يكون النص والقصة تناسب وتلائم أكثر عالم المسرح لينتصر المسرح علي السينما في التناول، وهذا ما حدث وشعرت به عندما شاهدت مسرحية " الصندوق الأسود " للمخرج والفنان صلاح الدالى المأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger»

المسرحية قدمت منذ فترة وشاركت في المهرجان القومي للمسرح ، ثم أعيد عرضها بمسرح الهوسابير ليقدمها مجموعة من الفنانين الموهوبين الذين يمتلكون قبولا وكاريزما علي المسرح بتفاوت نتيجة خبرات وتجارب سابقة .



الصندوق الاسود

عرضت المسرحية من قبل باسم " الصندوق الأسود " ثم وضع علي الأفيش عنوان " أصحاب ولا أعز من كده " ، ربما يكون استخدام اسم الفيلم بتصرف كنوع من الدعاية والترويج للعمل المسرحي برغم أن المسرحية كانت الأسبق علي الفيلم ، وللحق أيضا هنا تفوق المسرح علي السينما في هذا العمل من حيث التمصير والتناول الملائم لمجتمعنا المصري والعربي ، وجنح صناع المسرحية للكوميديا في التناول الذي كتبه ايمن عبد الفتاح ومحمود حمدي ونجح الثنائي في تقديم نص وحوار شيق معاصر ، كما أضاف المؤلفان شخصيات جديدة مثل البواب وزوجته والجد وهي شخصيات أضافت للنص بعدا كوميديا مع البواب وزوجته وبعدا إنسانيا مع الجد وعلاقته بابنه وزوجة ابنه .



مسرحية الصندوق الاسود

أخرج المسرحية وقام ببطولتها الفنان صلاح الدالي مجسدا شخصية " أدهم " وهو نفسه مخرج المسرحية ولن تجد تفوقا للممثل علي المخرج فقد حقق حالة تعادل بينهما ، ونجح في اختيار ممثلين قادرين علي تجسيد شخصيات المسرحية بانسجام في الأداء وتناغم وتجد كل ممثل له شخصيته ومنطقته التي يضحك بها الجمهور ولكن أخص بالذكر صلاح الدالي فهذا الممثل يمتلك حضورا وكاريزما وقدرة علي الارتجال لا يضاهيه فيها أحد علي المسرح وقد شاهدت من قبل في عدة أعمال مسرحية وجميعها يثبت فيها أنه كوميديان من طراز خاص ولا شبيه له علي الساحة .

عرض "الصندوق الأسود" أو "أصحاب ولا اعز من كده" يتناول عدة قضايا اجتماعية حياتية ويكشف موضوع المسرحية الزيف والخداع والكذب الذي يعيش ويتعايش به الكثير من شخصيات المسرحية التي لها أشباه كثيرة في الواقع الذي نعيشه .



مسرحية الصندوق الأسود

أؤكد مرة أخري هذا العرض يقدم مجموعة من الوجوه الصاعدة ويدفع بهم المخرج صلاح الدالي للساحة الفنية ، ونجحوا جميعا في أظهار موهبهم وظهركل منهم بصورة رائعة وفي أدوار مميزة وأخص بالذكر ايمن عبدالفتاح في شخصية توفيق (صاحب الشقه) ، مصطفي سعيد في دور الاب (والد عادل ) ومي خانوم في دور ليلي (مرات توفيق) وحسام ابراهيم في ددور حمزه (خاطب مي ) ورضوي اشرف في دور مي ( خطيبة حمزه)وعاصم عيسي في دور عادل (المحامي ) ومنه ايهاب في دور اميره (مرات عادل) و اسلام اشرف في دور محمود (صاحبهم ) ونورهان منتصر في دور منال (طليقة محمود و صاحبتهم) واسيل محمد في دور ساره (بنت توفيق) وماهيتاب احمد في دور جومانة البوابة ، واحمد طه في دور ماجد (ابن توفيق) واسلام مصطفي في دور خالص البواب.