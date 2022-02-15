شكرا لقرائتكم خبر عن يا فرحة ما تمت خدتها كيم .. انفصال كانى ويست عن جوليا فوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أقل من شهر سويا، انفصل مغني الراب العالمي كاني ويست عن حبيبته جوليا فوكس، حيث ظهرا سويا لأول مرة منتصف يناير الماضي، ليؤكد موقع just jared ان الثنائي انفصلا،بعد ظهورهما سويا في أكثر من حدث عام.



كاني ويست و جوليا فوكس

ويبدو أن كيم كاردشيان زوجة كاني المنفصل عنها هي السبب في ذلك الانفصال، حيث وجه مغني الراب نداءً لعائلته للعودة معًا بعد أيام فقط من حرب كلامية مع زوجته المنفصلة كيم كارداشيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مغني الراب البالغ من العمر 44 عامًا، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صور من مجلة Vogue لزوجته المنفصلة البالغة من العمر 41 عامًا مع أطفالهم، وعلق عليها: "أرجو من الله إعادة أسرتنا معًا".

يأتي ذلك بعدما هاجمت كيم كاردشيان، كاني ويست، بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت فى بيان عبر حسابها الخاص على "إنستجرام": "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها"، وتابعت كيم: "إن حاجة كاني ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضررًا على ابنتنا نورث من "تيك توك".

وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار".

كاني ويست وكيم كاردشيان

وكان ويس قد هاجم كيم كاردشيان، وذلك بعدما أنشأت حسابًا لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك"، في حين ظهر كاني ويست مؤخرا في صورة جديدة تثبت دخوله في علاقة جديدة، حيث ظهر برفقة جوليا فوكس، وهي الصورة التي لفتت الانظار حسبما نشر موقع entertainmenttonight، وأكدت علاقتها، بعد ان كان خبر مجرد شائعة غرامية جديدة في حياة كاني ويست بعد انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.